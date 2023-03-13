Клубковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубковъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Клубковъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Якушева Прасковья

Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Клубковъ Сергей

Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1774

Сын: Клубковъ Василий

Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Василискина Пелагея

Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клубкова Василиса Иванова

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