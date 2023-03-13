Клубковъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Клубковъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Якушева Прасковья
Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Клубковъ Сергей
Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1774
Сын: Клубковъ Василий
Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Василискина Пелагея
Мать ребёнка: Клубкова Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно