Клубковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Клубковъ Семенъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Клубковъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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