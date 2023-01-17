Устинов Ипполит Никодимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никодим Устинов
Мать: Ксения Харитонова
Рождение ребёнка
26.01.1915
Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова
Военная служба
1915
Воинское звание: рядовой призванный по мобилизации на военную службу
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлюченко Андрей Ипполитов
Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Павлюченко Афанасий Ипполитов
Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно