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Устинов Ипполит Никодимов

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Место рождения

Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никодим Устинов

Мать: Ксения Харитонова

Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Устинов Иван Ипполитов

Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова

Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
Воинское звание: рядовой призванный по мобилизации на военную службу
Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлюченко Андрей Ипполитов

Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Павлюченко Афанасий Ипполитов

Мать ребёнка: Павлюченко Агриппина Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко Агриппина Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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