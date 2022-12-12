Павлюченко Агриппина Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Агриппина Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Устинов Иван Ипполитов

Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов

Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлюченко Андрей Ипполитов

Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов

Рождение ребёнка
1920

Сын: Павлюченко Афанасий Ипполитов

Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Ипполит Никодимов

Место жительства
Неизвестно
Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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