Павлюченко Агриппина Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1915
Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлюченко Андрей Ипполитов
Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов
Рождение ребёнка
1920
Сын: Павлюченко Афанасий Ипполитов
Отец ребёнка: Устинов Ипполит Никодимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно