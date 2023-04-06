Лабыкин Григорий Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Федора Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1831
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
10.02.1838
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
20.11.1844
Сын: Лабыкин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
01.01.1847
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Смерть
Неизвестно