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Лабыкин Григорий Стефанов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.10.1831

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1838

Сын: Лабыкин Власий Григорьев

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Рождение ребёнка
20.11.1844

Сын: Лабыкин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1847

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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