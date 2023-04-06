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Домна Антонова

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Место рождения

Микшеево, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

01.09.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Антон Алексеев

Мать: Настасья Оксенова

Микшеево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1799 ст.

Муж: Иосиф Иванов

Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
05.04.1803 ст.

Сын: Евдоким Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
01.09.1837 ст.
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