Домна Антонова
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти01.09.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Антон Алексеев
Мать: Настасья Оксенова
Бракосочетание
22.01.1799 ст.
Муж: Иосиф Иванов
Пнево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1803 ст.
Сын: Евдоким Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
01.09.1837 ст.