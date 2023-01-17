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Кирова (Белозёрова) Людмила Георгиевна
Кирова (Белозёрова) Людмила Георгиевна
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Место рождения
Фрязино
, Фрязино, Московская область
Дата рождения
21.04.1945
Пол
Женский
Отец
Белозёров Георгий Сергеевич
1908 г.р.
Мать
Белозёрова (Кириллова) Анастасия Сергеевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1945
Отец:
Белозёров Георгий Сергеевич
Мать:
Белозёрова Анастасия Сергеевна
Фрязино
, Фрязино, Московская область
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