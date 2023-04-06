Сударчиковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения17.03.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1879
Отец: Сударчиковъ Петръ
Рождение ребёнка
15.12.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
16.03.1909
Сын: Сударчиковъ Алексей
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Гликерия
Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева
хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно