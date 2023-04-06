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Сударчиковъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.03.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1879

Отец: Сударчиковъ Петръ

Мать: Сударчикова Евлампия-Олимпиада

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
16.03.1909

Сын: Сударчиковъ Алексей

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Гликерия

Мать ребёнка: Сударчикова Прасковья Еремеева

хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сударчикова Прасковья Еремеева

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