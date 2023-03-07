Сударчикова (Гурентьева) Евлампия-Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Гурентьева) Евлампия-Олимпиада

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.10.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1856

Отец: Гурентьевъ Николай

Мать: Гурентьева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.01.1876

Муж: Сударчиковъ Петръ

Рождение ребёнка
09.12.1876

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1879

Сын: Сударчиковъ Алексей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1894

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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