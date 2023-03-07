Сударчикова (Гурентьева) Евлампия-Олимпиада
Место рождения
Дата рождения08.10.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1856
Отец: Гурентьевъ Николай
Мать: Гурентьева Анна
Бракосочетание
09.01.1876
Муж: Сударчиковъ Петръ
Рождение ребёнка
09.12.1876
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.03.1879
Сын: Сударчиковъ Алексей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ
Рождение ребёнка
22.02.1894
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Петръ