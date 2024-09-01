Гагман Александр Александрович
мужской, родился ?.11.1930, Москва, город федерального значения Москва
умер 23.01.2013, Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Супруги
Гардинг (Ляпунова) Кира Викторовна1923 г.р.
Дети
Гагман Виктор Александрович1958 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1955
Рождение ребёнка
1958
Сын: Гагман Виктор Александрович
Мать ребёнка: Гардинг (Ляпунова) Кира Викторовна
Смерть
23.01.2013
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область