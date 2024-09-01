Гагман Александр Александрович ?.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагман Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.11.1930, Москва, город федерального значения Москва

умер 23.01.2013, Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Супруги
Гардинг (Ляпунова) Кира Викторовна1923 г.р.
Дети
Гагман Виктор Александрович1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Около 1955

Жена: Гардинг (Ляпунова) Кира Викторовна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Гагман Виктор Александрович

Мать ребёнка: Гардинг (Ляпунова) Кира Викторовна

Смерть
23.01.2013
Мозжинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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