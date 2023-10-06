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Семерикова Устинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1780

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1769 и 1775 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1787 и 1795

Муж: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Семериков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Семериков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Сын: Семериков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Сын: Семериков Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Дочь: (Семерикова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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