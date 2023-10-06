Семерикова Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1780
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1787 и 1795
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Семериков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Семериков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Сын: Семериков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Сын: Семериков Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Дочь: (Семерикова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Семериков Михаил Александрович
Смерть
Между 1834 и 1858