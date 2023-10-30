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Семериков Михаил Александрович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Семериков Александр Матвеевич

Мать: Семерикова Евдокия Федоровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семериков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Семериков Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Устинья Андреевна

Смерть
Около 1833
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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