Семериков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Семериков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Семериков Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Семерикова Устинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1833