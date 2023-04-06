Морган (Оболенская) Дарья Алексеевна
женский, родилась 09.08.1815, Узкое-Богородское, Зюзинская волость, Московский уезд
умерла 26.10.1995, г. Банкомб, Северная Каролина, США
МатьОболенская (Трубецкая) Любовь Петровна05.11.1888 г.р.
ОтецОболенский Алексей Александрович29.09.1883 г.р.
Супруги
Шпитцер Ганс1905 г.р.
Морган Дэвид Брэдли-младший28.08.1912 г.р.
Дети
Морган Дэвид БрэдлиНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
09.08.1815
Узкое-Богородское, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морган Дэвид Брэдли
Отец ребёнка: Морган Дэвид Брэдли-младший
Бракосочетание
12.03.1937
Муж: Шпитцер Ганс
г. Нью-Йорк, США
Бракосочетание
20.06.1940
Смерть
26.10.1995
г. Банкомб, Северная Каролина, США