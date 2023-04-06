Морган (Оболенская) Дарья Алексеевна 09.08.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Морган (Оболенская) Дарья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.08.1815, Узкое-Богородское, Зюзинская волость, Московский уезд

умерла 26.10.1995, г. Банкомб, Северная Каролина, США

Мать
Оболенская (Трубецкая) Любовь Петровна05.11.1888 г.р.
Отец
Оболенский Алексей Александрович29.09.1883 г.р.
Супруги
Шпитцер Ганс1905 г.р.
Морган Дэвид Брэдли-младший28.08.1912 г.р.
Дети
Морган Дэвид БрэдлиНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1815

Отец: Оболенский Алексей Александрович

Мать: Оболенская (Трубецкая) Любовь Петровна

Узкое-Богородское, Зюзинская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морган Дэвид Брэдли

Отец ребёнка: Морган Дэвид Брэдли-младший

Бракосочетание
12.03.1937

Муж: Шпитцер Ганс

г. Нью-Йорк, США

Бракосочетание
20.06.1940

Муж: Морган Дэвид Брэдли-младший

Смерть
26.10.1995
г. Банкомб, Северная Каролина, США

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