село Узкое-Богородское, село Узкое-Богородское, Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Узкое-Богородское

Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
441Узкое-Богородское (Усково-Богородское), с. вл.при прудах.1712198565Церковь православная 1.
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Зюзинская волость
Село Богородское Узкое17716½25
Имение Пустошкиных, при с. Богородском1562½ станция Царицыно. 9
Имение Князя Трубецкого, при с. Узском1468
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