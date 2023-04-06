Хоменко Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Улита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хоменко Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Хоменко Иван

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хоменко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Хоменко Иван

Рождение ребёнка
1881

Сын: Хоменко Иван Иванович

Отец ребёнка: Хоменко Иван

Рождение ребёнка
1885

Сын: Хоменко Яковъ Ивановичъ

Отец ребёнка: Хоменко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Иван

Место жительства
Неизвестно
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917
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