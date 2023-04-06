Хоменко Улита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Хоменко Иван
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Хоменко Иван
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Хоменко Иван
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Хоменко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоменко Иван
Место жительства
Неизвестно
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917