Хоменко Яковъ Ивановичъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хоменко Иван
Мать: Хоменко Улита
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гладких Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Резникова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Давыденко Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Непша Христинья Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1926
Дочь: Жученко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Непша Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Векленко Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоменко Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Зажиточный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1931