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Хоменко Яковъ Ивановичъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хоменко Иван

Мать: Хоменко Улита

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гладких Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Резникова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Давыденко Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Непша Христинья Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1926

Дочь: Жученко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Непша Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Векленко Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: Хоменко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Зажиточный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1931
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