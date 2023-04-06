Векленко (Фоменко) Зоя Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векленко (Фоменко) Зоя Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Хоменко Яковъ Ивановичъ

Мать: Хоменко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Векленко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2008
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