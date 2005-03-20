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Гаврик Вера Васильевна

Место рождения

Дыбалово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.12.1922

Дата смерти

20.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1922

Отец: Дмитриев Василий

Мать: не указана

Дыбалово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Гаврик Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гаврик Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич

Рождение ребёнка
25.04.1965

Дочь: Ямщикова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич

Смерть
20.03.2005

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