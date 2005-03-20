Гаврик Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.12.1922
Дата смерти20.03.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1922
Отец: Дмитриев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич
Рождение ребёнка
25.04.1965
Дочь: Ямщикова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Гаврик Николай Андреевич
Смерть
20.03.2005