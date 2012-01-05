Сапон Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапон Вячеслав Петрович

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Место рождения

Киргизия

Дата рождения

19.08.1965

Дата смерти

05.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1965

Отец: Сапон Пётр Петрович

Мать: Сапон Валентина Антоновна

Киргизия
Рождение ребёнка
15.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волжанкина Елена Валентиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.01.2012
Бор, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
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