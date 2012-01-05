Сапон Вячеслав Петрович
Место рожденияКиргизия
Дата рождения19.08.1965
Дата смерти05.01.2012
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1965
Отец: Сапон Пётр Петрович
Киргизия
Рождение ребёнка
15.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волжанкина Елена Валентиновна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.01.2012
Бор, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область