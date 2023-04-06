Аблезин Парфен Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Аблезин Михаил Антонов
Мать: Аблезина Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Акулина Парфенова
Мать ребёнка: Аблезина Салманида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблезина Салманида
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834