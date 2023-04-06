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Аблезин Парфен Михайлов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Аблезин Михаил Антонов

Мать: Аблезина Татьяна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Акулина Парфенова

Мать ребёнка: Аблезина Салманида

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Салманида

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
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