Аблезина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблезина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Аблезин Парфен Михайлов

Отец ребёнка: Аблезин Михаил Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Аблезин Еремей Михайлов

Отец ребёнка: Аблезин Михаил Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Аблезин Михаил Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблезин Михаил Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834