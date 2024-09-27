Подгибалов Спиридон Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгибалов Спиридон Иевлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Подгибалов Иов Сильвестрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора К

Рождение ребёнка
1706

Сын: Захар Спиридонович

Мать ребёнка: Феодора К

Рождение ребёнка
1717

Сын: Амплей Спиридонович

Мать ребёнка: Феодора К

Смерть
Неизвестно

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