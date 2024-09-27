Подгибалов Спиридон Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Подгибалов Иов Сильвестрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора К
Рождение ребёнка
1706
Сын: Захар Спиридонович
Мать ребёнка: Феодора К
Рождение ребёнка
1717
Сын: Амплей Спиридонович
Мать ребёнка: Феодора К
Смерть
Неизвестно