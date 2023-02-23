Загарев Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Асеева Дарья Загарева
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Загарев (однодворец) Иван Максимович
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Митюрина Прасковья Загарева
Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно