Загарев Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загарев Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Асеева Дарья Загарева

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Загарев (однодворец) Иван Максимович

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Митюрина Прасковья Загарева

Отец ребёнка: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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