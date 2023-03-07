Митюрина Прасковья Загарева
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
12.?.1878
Рождение ребёнка
05.09.1881
Сын: Митюрин (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Митюрин (однодворец) Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Челышкина Матрена Митюрина
Отец ребёнка: Митюрин (однодворец) Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно