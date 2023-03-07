Митюрина Прасковья Загарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюрина Прасковья Загарева

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Загарев (однодворец) Максим Леонтьевич

Мать: Загарев Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1878

Муж: Митюрин (однодворец) Иван Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1881

Сын: Митюрин (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Митюрин (однодворец) Иван Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Челышкина Матрена Митюрина

Отец ребёнка: Митюрин (однодворец) Иван Матвеевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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