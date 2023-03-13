Назаровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаровъ Иванъ

Назаровъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Назаровъ Назаръ

Мать: Авдотья Захарова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Назарова Фекла Ерофеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Назаровъ Андрей

Мать ребёнка: Назарова Фекла Ерофеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Фекла Ерофеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close