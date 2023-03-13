Назаровъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Назаровъ Назаръ
Мать: Авдотья Захарова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Назарова Фекла Ерофеева
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794
Сын: Назаровъ Андрей
Мать ребёнка: Назарова Фекла Ерофеева
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Фекла Ерофеева