Коноплёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1978
Сын: Коноплёв Евгений Александрович
Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна
Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1983
Дочь: Кварчия Ирина Александровна
Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1986
Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна
Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно