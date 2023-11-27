Коноплёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1978

Сын: Коноплёв Евгений Александрович

Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна

Стрелица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1983

Дочь: Кварчия Ирина Александровна

Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.06.1986

Сын: Коноплёв Вадим Александр

Мать ребёнка: Коноплёва Валентина Михайловна

Семилуки, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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