Астраханцева Салманида Михайлова
Место рожденияпоч. Шиляева, Питимская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Шиляева, Питимская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Астраханцов Абрам Васильев
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Астраханцов Фома Васильев
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762