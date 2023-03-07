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Астраханцева Салманида Михайлова

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Место рождения

поч. Шиляева, Питимская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шиляева, Питимская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Астраханцов Абрам Васильев

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Астраханцов Фома Васильев

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Астраханцов Василий Власов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Василий Власов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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