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Астраханцов Василий Власов

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.
Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Астраханцов Влас Осипов

Мать: Астраханцева Степанида Никитина

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Астраханцов Абрам Васильев

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Василиса Васильева

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Астраханцов Фома Васильев

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Васса Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Салманида Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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