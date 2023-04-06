Астраханцов Василий Власов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Астраханцов Абрам Васильев
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Василиса Васильева
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Астраханцов Фома Васильев
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Астраханцева Салманида Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782