Замыцкий Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыцкий Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1961

Дочь: Беззаботнова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Замыцкая Таиса Тимофеевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замыцкая Таиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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