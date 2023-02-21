Патроева Федосья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти13.06.1901
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1878
Рождение ребёнка
03.09.1879
Сын: Патрашкин Иван Ипполитович
Отец ребёнка: Патроев Ипполит Петрович
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
16.09.1892
Рождение ребёнка
09.11.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1901