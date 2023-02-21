Патроева Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патроева Федосья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

13.06.1901

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

1879 г.р.
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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Патроев Ипполит Петрович

Рождение ребёнка
03.09.1879

Сын: Патрашкин Иван Ипполитович

Отец ребёнка: Патроев Ипполит Петрович

Рождение ребёнка
1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патроев Ипполит Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патроев Ипполит Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патроев Ипполит Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.06.1901
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