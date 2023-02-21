Патрашкин (Патроев) Иван Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879
Бракосочетание
04.02.1902
Рождение ребёнка
29.11.1903
Рождение ребёнка
24.11.1905
Рождение ребёнка
02.12.1907
Дочь: Варухина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна
Рождение ребёнка
04.09.1909
Рождение ребёнка
07.09.1911
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
14.06.1916
Рождение ребёнка
14.06.1916
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин