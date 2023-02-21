Патрашкин (Патроев) Иван Ипполитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрашкин (Патроев) Иван Ипполитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1879

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

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1907 г.р.
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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1879

Отец: Патроев Ипполит Петрович

Мать: Патроева Федосья Федоровна

Бракосочетание
04.02.1902

Жена: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
29.11.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
24.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
02.12.1907

Дочь: Варухина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
04.09.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
07.09.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
14.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Рождение ребёнка
14.06.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрашкина (патроева) Александра Марковна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
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