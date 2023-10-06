Крылов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1993
Бракосочетание
08.06.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.04.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2020
Дочь: Крылова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности