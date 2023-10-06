Крылов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1974 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1993

Отец: Крылов Николай Викторович

Мать: Крылова Ирина Михайловна

Бракосочетание
08.06.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.04.2020

Сын: Крылов Богдан Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.2020

Дочь: Крылова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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