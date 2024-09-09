Бекетова (Пирх) София Альбертовна
женский, родилась Около 1820
умерла Неизвестно
МатьПирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна06.12.1802 г.р.
ОтецПирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович1791 г.р.
Супруги
Дети
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Дочь: Бекетова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Сын: Бекетов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Дочь: Бекетова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Дочь: Вицина (Бекетова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Сын: Бекетов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Сын: Бекетов Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Дочь: Волкова (Бекетова) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Дочь: Бекетова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Сын: Бекетов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Дочь: Бекетова Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич
Сын: Бекетов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич