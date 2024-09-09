Бекетова (Пирх) София Альбертовна Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Бекетова (Пирх) София Альбертовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1820

умерла Неизвестно

Мать
Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна06.12.1802 г.р.
Отец
Пирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович1791 г.р.
Супруги
Бекетов Владимир Николаевич08.01.1809 г.р.
Дети
Бекетова Елизавета Владимировна28.05.1841 г.р.
Бекетов Александр Владимирович17.06.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Пирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович

Мать: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна

Бракосочетание
08.07.1840

Муж: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1841

Дочь: Бекетова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1842

Сын: Бекетов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1843

Дочь: Бекетова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.12.1844

Дочь: Вицина (Бекетова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1847

Сын: Бекетов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1848

Сын: Бекетов Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.10.1851

Дочь: Волкова (Бекетова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1854

Дочь: Бекетова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бекетов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бекетова Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бекетов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Бекетов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно

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