Пирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович
мужской, родился 1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 08.03.1853
Супруги
Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна06.12.1802 г.р.
Дети
Бекетова (Пирх) София АльбертовнаОколо 1820 г.р.
Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна24.03.1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Бекетова (Пирх) София Альбертовна
Мать ребёнка: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.03.1825
Дочь: Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна
Мать ребёнка: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1853