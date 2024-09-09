Пирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пирх (Фон Пирх) Альберт (Альферий) Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1791, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 08.03.1853

Супруги
Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна06.12.1802 г.р.
Дети
Бекетова (Пирх) София АльбертовнаОколо 1820 г.р.
Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна24.03.1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Бекетова (Пирх) София Альбертовна

Мать ребёнка: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.03.1825

Дочь: Комаровская (Пирх) Аделаида Альбертовна

Мать ребёнка: Пирх (Мусина-Пушкина) Анна Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
08.03.1853

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