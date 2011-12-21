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Кузьмин Константин Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.10.1925

Дата смерти

21.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925

Отец: Кузьмин Константин Павлович

Мать: Эсман Ольга

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1951

Дочь: Кочеткова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Антонина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Антонина Петровна

Смерть
21.12.2011
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Скончался в СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" вследствие инсульта. Похоронен на кузьмоловском кладбище.
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