Кузьмин Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения04.10.1925
Дата смерти21.12.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1925
Отец: Кузьмин Константин Павлович
Мать: Эсман Ольга
Рождение ребёнка
18.12.1951
Дочь: Кочеткова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Антонина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2011
Скончался в СПБ ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" вследствие инсульта. Похоронен на кузьмоловском кладбище.