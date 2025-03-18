Рахманова (Телегина) Степанида Петровна
женский, родилась Около 1780
умерла Неизвестно
ОтецТелегин Пётр Сергеевич1742 г.р.
МатьТелегина (Безобразова) Екатерина Алексеевна1757 г.р.
Супруги
Рахманов Павел Александрович1769 г.р.
Дети
Тютчева (Рахманова) Александра ПавловнаОколо 1807 г.р.
Рахманов Дмитрий Павлович10.02.1816 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Тютчева (Рахманова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1816
Сын: Рахманов Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1817
Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно