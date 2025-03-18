Рахманова (Телегина) Степанида Петровна Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Рахманова (Телегина) Степанида Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1780

умерла Неизвестно

Отец
Телегин Пётр Сергеевич1742 г.р.
Мать
Телегина (Безобразова) Екатерина Алексеевна1757 г.р.
Супруги
Рахманов Павел Александрович1769 г.р.
Дети
Тютчева (Рахманова) Александра ПавловнаОколо 1807 г.р.
Рахманов Дмитрий Павлович10.02.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Телегин Пётр Сергеевич

Мать: Телегина (Безобразова) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Тютчева (Рахманова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1816

Сын: Рахманов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
14.01.1817

Сын: Рахманов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Рахманов Павел Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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