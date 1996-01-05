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Борисенков Иван Михайлович
Борисенков Иван Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1996
Пол
Мужской
Отец
Борисенков Михаил Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Борисенкова (Киреева) Татьяна Викторовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1996
Отец:
Борисенков Михаил Анатольевич
Мать:
Борисенкова Татьяна Викторовна
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