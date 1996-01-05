Борисенков Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенков Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
05.01.1996

Сын: Борисенков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Викторовна

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