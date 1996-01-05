Борисенков Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
05.01.1996
Сын: Борисенков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Борисенкова Татьяна Викторовна