Борисенкова (Киреева) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1968
Отец: Киреев Виктор Михайлович
Мать: Киреева Любовь Павловна
Рождение ребёнка
05.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисенков Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
05.01.1996
Сын: Борисенков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Борисенков Михаил Анатольевич