Борисенкова (Киреева) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенкова (Киреева) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1968

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1968

Отец: Киреев Виктор Михайлович

Мать: Киреева Любовь Павловна

Рождение ребёнка
05.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисенков Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
05.01.1996

Сын: Борисенков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Борисенков Михаил Анатольевич

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