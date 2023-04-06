Гвоздков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздков Василий Иванович

Гвоздков Василий Иванович

avatar

Место рождения

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.07.1907 ст.

Жена: Гвоздкова Ольга Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: крестьянин Рязанской губернии, Спасского уезда, Ижевской волости и села Василий Иванович Гвоздков -34 лет Невеста: казачка АКВ Красноярской станицы Ольга Степановна Куранова - 20 лет Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close