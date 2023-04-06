Гвоздков Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1907 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: крестьянин Рязанской губернии, Спасского уезда, Ижевской волости и села Василий Иванович Гвоздков -34 лет Невеста: казачка АКВ Красноярской станицы Ольга Степановна Куранова - 20 лет Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно