Подгорбунский свящ. Александрович
Место рождения
Дата рождения12.11.1862
Дата смерти18.09.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1862
Отец: Подгорбунский Александр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Подгорбунский Василий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1913
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно