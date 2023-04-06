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Подгорбунский свящ. Александрович

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Место рождения

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.11.1862

Дата смерти

18.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1862

Отец: Подгорбунский Александр Павлович

Мать: не указана

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Подгорбунский Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Пелагея Андреевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Пелагея Андреевна

Смерть
18.09.1913
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: порок сердца
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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