Кашинцов Евлампий Сергеевич 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Кашинцов Евлампий Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1780, Владимирское Наместничество, Российская Империя

умер 1820, Тула, город Тула, Тульская область

Супруги
Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна1792 г.р.
Дети
Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна1811 г.р.
Кашинцов Михаил Евлампиевич1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирское Наместничество, Российская Империя

Бракосочетание
1810

Жена: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна

Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кашинцов Михаил Евлампиевич

Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Григорьева (Кашинцова) Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кашинцов Василий Евлампиевич

Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна

Смерть
1820
Тула, город Тула, Тульская область

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