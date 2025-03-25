Кашинцов Евлампий Сергеевич
мужской, родился 1780, Владимирское Наместничество, Российская Империя
умер 1820, Тула, город Тула, Тульская область
Супруги
Дети
Кашинцов Михаил Евлампиевич1818 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Владимирское Наместничество, Российская Империя
Бракосочетание
1810
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Протасьева (Кашинцова) Мария Евлампиевна
Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кашинцов Михаил Евлампиевич
Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Григорьева (Кашинцова) Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кашинцов Василий Евлампиевич
Мать ребёнка: Крюкова (Нестерова) Надежда Васильевна
Смерть
1820
Тула, город Тула, Тульская область