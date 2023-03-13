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Михаилъ

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Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1731 г.р.

Жена

1769 г.р.

Дети

1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Степанъ Никифоровъ

Мать: Устинья Иванова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семенъ

Мать ребёнка: Катерина Ананьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Ананьева

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