Михаилъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Степанъ Никифоровъ
Мать: Устинья Иванова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1794
Сын: Семенъ
Мать ребёнка: Катерина Ананьева
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Ананьева