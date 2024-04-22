Лазарев Григорий Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев Григорий Лазаревич

Лазарев Григорий Лазаревич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.11.1804 ст.

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1804 ст.

Отец: Новиков Лазарь Кононович

Мать: Новикова Ксения / Аксинья Терентьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.11.1804 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: "Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лазарев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Лазарева Праскева Кузьминична

Бракосочетание
До 1826

Жена: Лазарева Праскева Кузьминична

Смерть
До 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close