Лазарев Григорий Лазаревич
Место рождения
Дата рождения17.11.1804 ст.
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1804 ст.
дата крещения - 20.11.1804 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: "Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лазарев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Лазарева Праскева Кузьминична
Бракосочетание
До 1826
Смерть
До 1870