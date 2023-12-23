Лазарева Праскева Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лазарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Лазарев Григорий Лазаревич
Бракосочетание
До 1826
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 41 год, солдатка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 46, солдатка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные в... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870