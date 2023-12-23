Лазарева Праскева Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарева Праскева Кузьминична

Лазарева Праскева Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Лазарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лазарев Григорий Лазаревич

Бракосочетание
До 1826

Муж: Лазарев Григорий Лазаревич

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 41 год, солдатка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 46, солдатка Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные в... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close