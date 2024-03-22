Новикова Ксения / Аксинья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ксения / Аксинья Терентьевна

Место рождения

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Между 1840 и 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Терентий Афонасьевич

Мать: не указана

Ефимьево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.11.1791 ст.

Муж: Новиков Лазарь Кононович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 108. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесс... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1794 ст.

Сын: Лазарев Ларион Лазаревич

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Конон Астафьевич Источник: "Архив Государственное бюдж... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1802 ст.

Сын: Лазарев Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1804 ст.

Сын: Лазарев Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.11.1804 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: "Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1811

Сын: Новиков Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 65, муж - Лазарь Кононович, 63 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6.... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845
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