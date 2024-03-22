Новикова Ксения / Аксинья Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиМежду 1840 и 1845
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Терентий Афонасьевич
Бракосочетание
02.11.1791 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 108. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесс... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1794 ст.
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович
дата крещения - 20.10.1794 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Конон Астафьевич Источник: "Архив Государственное бюдж... Показать все
Рождение ребёнка
30.03.1802 ст.
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович
место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1804 ст.
Сын: Лазарев Григорий Лазаревич
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович
дата крещения - 20.11.1804 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Илья Сидорович Источник: "Архив Государственное бюджет... Показать все
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Новиков Лазарь Кононович
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 65, муж - Лазарь Кононович, 63 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6.... Показать все
Смерть
Между 1840 и 1845