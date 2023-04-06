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Колкотинъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

22.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Колкотинъ Петръ

Мать: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1849
Служитель
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Колкотина Наталья

Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Колкотина Анна

Мать ребёнка: Колкотина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1852

Жена: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1852

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.05.1855

Дочь: Мамыкина Пелагея

Мать ребёнка: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.1875
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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