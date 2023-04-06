Колкотинъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти22.03.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Колкотинъ Петръ
Мать: Колкотина Авдотья
Работа или профессия
1849
Служитель
Бракосочетание
19.02.1850
Жена: Колкотина Наталья
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Колкотина Анна
Мать ребёнка: Колкотина Наталья
Бракосочетание
30.01.1852
Жена: Колкотина Анна
Рождение ребёнка
19.10.1852
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Колкотина Анна
Рождение ребёнка
02.05.1855
Дочь: Мамыкина Пелагея
Мать ребёнка: Колкотина Анна
Смерть
22.03.1875