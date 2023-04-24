Мамыкина (Колкотина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Колкотина) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1855

Отец: Колкотинъ Алексей

Мать: Колкотина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.09.1873

Муж: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1874

Сын: Мамыкинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1879

Дочь: Мамыкина Анастасия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мамыкина Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай

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