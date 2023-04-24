Мамыкина (Колкотина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения02.05.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1855
Отец: Колкотинъ Алексей
Мать: Колкотина Анна
Бракосочетание
24.09.1873
Муж: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
03.08.1874
Сын: Мамыкинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
15.12.1879
Дочь: Мамыкина Анастасия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мамыкина Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Николай