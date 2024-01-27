Крошинельников ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
Около 1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Дагестан
Смерть
Неизвестно