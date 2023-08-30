Shpigel Moisey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shpigel Moisey

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1901

Сын: Shpigel Mikhail Moiseevich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Shpigel Isaak Moiseevich

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Shpigel) Elizaveta Moiseevna

Мать ребёнка: не указана

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