Shpigel Moisey
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1901
Сын: Shpigel Mikhail Moiseevich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Shpigel) Elizaveta Moiseevna
Мать ребёнка: не указана